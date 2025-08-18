Президент США Дональд Трамп прокоментував гнівні заяви у його бік, що він нібито зазнав поразки, дозволивши російському диктатору Володимиру Путіну провести саміт на Алясці.

За словами господаря Білого дому, Путін начебто хотів з ним зустрітися, де завгодно, тільки не в США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

Що каже Трамп про запрошення Путіна на Аляску?

За словами американського лідера, вже 3 дні лунають заяви, що він зазнав "гучної поразки", дозволивши президенту Росії Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Традиційно Трамп назвав такі новини фейковими (Fake News, – 24 Канал).

Насправді він був би радий провести цю зустріч, де завгодно, тільки не в США, і фейкові новини це знають. Це була головна річ суперечки! Якби саміт пройшов в іншому місці, керовані демократами та контрольовані ними ЗМІ сказали б, який жах це був,

– наголосив Трамп.

Далі президент США продовжив звинувачувати непідвладні Білому дому ЗМІ. На його переконання, ці люди – хворі. І вони начебто хочуть злочинності у Вашингтоні та інших містах у США, які голосують за Республіканську партію (партію, лідером якої є Трамп, – 24 Канал).

"Але не хвилюйтеся, я цього не допущу. Як і наш тепер безпечний південний кордон (жодного нелегала за останні 3 місяці), наші міста будуть безпечними та захищеними, і округ Колумбія покаже приклад", – додав Трамп.

Відповідь Трампа на закиди, що він програв, запросивши Путіна на Аляску / Скриншот 24 Каналу

До слова, Трамп зустрічав Путіна на Алясці червоною доріжкою. Опісля вони потиснули один одному руки та поїхали з аеропорту в одному автомобілі.

Після саміту президент США назвав зустріч з Путіним "теплою", а самого диктатора охарактеризував, як "до біса жорсткого хлопця". Крім того, він наголосив великому прогресові з Росією.