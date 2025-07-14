В Польше с 2026 года сотни тысяч граждан получат повестки на военную медкомиссию, – СМИ

В Польше в начале 2026 года 235 тысяч граждан получат повестки для обязательного прохождения военной комиссии. Это будет касаться и некоторых женщин.

Таким образом повестки поступят не только мужчинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wyborcza.

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Кого коснется военная квалификация?

Министерство национальной обороны Польши обнародовало проект постановления о проведении военной квалификации в 2026 году, которая затронет около 235 тысяч человек, в частности женщин и мужчин в возрасте от 19 до более 50 лет.

Соответствующие вызовы будут поступать с января 2026 года. А уже со 2 февраля по 30 апреля, по данным издания, те, кто получит повестки, должны будут обязательно пройти военно-врачебную комиссию, за исключением праздничных дней.

Известно, что по прибытии в районную медицинскую комиссию, они должны пройти обследование и собеседование с представителем армии. После этого их данные внесут в военный реестр. Таким образом хотят оценить пригодность к военной службе.

Согласно обнародованным данным, всем призывникам будет предоставлено звание рядового. Военный билет получат только те, кто добровольно изъявит желание проходить службу. Остальные будут зачислены в состав "пассивного резерва".

После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию пригодности:

A – годен к активной военной службе;

B – временно непригоден к активной военной службе;

D – непригоден к активной военной службе в мирное время, за исключением некоторых должностей;

E – постоянно и полностью непригоден к активной военной службе в мирное время и во время войны.

К слову, ранее польский парламент проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование и хранение противопехотных мин. За соответствующий законопроект проголосовало большинство депутатов.