Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Польши Анджея Дуду в соцсети X.

Смотрите также Слова Дуды исказили: в ЦПД объяснили заявления о намерениях якобы закрыть аэропорт в Жешуве

Что сказал Дуда в первый "день памяти"?

В пятницу, 11 июля, когда Польша впервые официально чтит жертв Волынской трагедии. Президент Дуда сделал заявление о событиях 1943 года. Он отметил, что в тот день были "убиты поляки только за свою национальность".

От рук украинских националистов погибли наши беззащитные земляки – обычные люди, гражданские, невинные жертвы, которых часто убивали в церквях во время воскресных месс,

– говорится в заметке.

Анджей Дуда также подчеркнул, что Польша "имеет право знать, где похоронены жертвы, чтобы почтить их память, помолиться на могилах и поставить свечи". Он заявил, что право на достойное прощание является "важной частью примирения".

Лидер Польши также призвал к "искренним и зрелым отношениям между украинцами и поляками, которые должны строиться на исторической правде".

"Память и правда не должны разъединять, если ведут к общему пониманию, примирения и заботы об общем будущем", – резюмировал Дуда.

Ранее сообщалось, что в Польше выросла волна антиукраинских настроений на фоне спекуляций вокруг трагических событий Волыни.

В пятницу, 11 июля, поляки впервые официально отмечают противоречивый "день памяти", посвященный жертвам Волынской трагедии.