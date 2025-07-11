Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Как в Украине объясняют пропагандистские выводы относительно заявления Дуды?

Как объяснили в ЦПИ, россияне исказили слова Анджея Дуды, который якобы пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, критикуя отношение Украины и союзников к Польше. Президент на самом деле не говорил о закрытии аэропорта, а предположил, что Польша могла бы только приостановить транзит для военной помощи, чтобы якобы продемонстрировать важность страны.

Анджей Дуда дословно сказал "мы могли бы закрыть аэропорт, но мы этого не сделали. Мы могли бы сказать, что мы его ремонтируем, а потом закрыть". Однако даже несмотря на то, что аэропорт в Жешуве находится на реконструкции, там все равно происходит транзит военной помощи Украине. Дуда также прямо отрицает любые планы блокировать западную поддержку Украины.

Распространением такой дезинформации ru-пропаганда имеет целью посеять недоверие между Украиной и Польшей и создать фальшивое впечатление о якобы "усталости" союзников от Украины,

– говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, еще в 2022 году Украина настойчиво просила Польшу передать истребители МиГ-29, но США на тот момент блокировали любую помощь. Американцы запретили Варшаве передавать Украине не только истребители, но и танки и другой тяжелый транспорт. Однако впоследствии Польша все же передала для ВСУ тяжелое вооружение и истребители МиГ-29.