Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Як в Україні пояснюють пропагандистські висновки щодо заяви Дуди?

Як пояснили в ЦПД, росіяни спотворили слова Анджея Дуди, який нібито пригрозив закрити аеропорт у Жешуві, критикуючи ставлення України та союзників до Польщі. Президент насправді не говорив про закриття аеропорту, а припустив, що Польща могла б лише призупинити транзит для військової допомоги, щоб начебто продемонструвати важливість країни.

Анджей Дуда дослівно сказав "ми могли б закрити аеропорт, але ми цього не зробили. Ми могли б сказати, що ми його ремонтуємо, а потім закрити". Однак навіть попри те, що аеропорт у Жешуві перебуває на реконструкції, там все одно відбувається транзит військової допомоги Україні. Дуда також прямо заперечив будь-які плани блокувати західну підтримку України.

Поширенням такої дезінформації ru-пропаганда має на меті посіяти недовіру між Україною та Польщею і створити фальшиве враження про нібито "втому" союзників від України,

– йдеться в повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, ще у 2022 році Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29, але США на той момент блокували будь-яку допомогу. Американці заборонили Варшаві передавати Україні не лише винищувачі, але й танки та інший важкий транспорт. Однак згодом Польща все ж передала для ЗСУ важке озброєння та винищувачі МіГ-29.