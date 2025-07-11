Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский высказался о Польше

Украинский лидер поблагодарил Дональда Туска за оборонную поддержку, за участие в конференции по восстановлению Украины и присоединение к Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины.

"Говорили о ситуации на поле боя и оборонные потребности Украины. Приоритет – развитие оборонного производства. Заинтересованы в сотрудничестве с Польшей в рамках программы SAFE и других для совместных закупок и производства вооружений", – сообщил гарант Украины.

Владимир Зеленский отметил, что "важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине".

Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда подверг критике отношение Украины и союзников к Польше и допустил возможность закрытия аэропорта в Жешуве.