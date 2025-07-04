Дуда отметил, что для него "непонятной была ситуация, когда украинцы не хотели понять, что у нас действительно была проблема с их зерном", ведь "Украина – действительно житница мира". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Onet.

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Что сказал Дуда об отношении украинцев к своему заявлению

Прежде всего стоит отметить, что 19 сентября 2023 года на брифинге для польских СМИ перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке Дуда заявил, что в деле поставок украинского зерна страна "имеет немного дело с утопленником".

Он добавил, что Украина "хватается за все и может потянуть за собой на глубину других". А также отметил, что Польша будет действовать в своих интересах относительно "зернового кризиса".

По словам польского президента, в Украине "зерновым кризисом" воспользовались антипольские круги, возможно, даже российская агентура. По его мнению, целью было поссорить Польшу и Украину.

Именно тогда Дуда сделал свое резонансное заявление, в котором сравнил Украину с "утопленником". Он уверяет, что просто подчеркивал необходимость Польши защищать собственные рынки и сельское хозяйство.

Но это было переведено в Украине так, будто я сказал, что Украина уже утопленник, то есть мертва. И это, конечно, сразу вызвало протест. Хотя это полное искажение того, что я на самом деле сказал. Это совсем другой смысл,

– заявил Дуда.

Он также добавил, что говорил о живом человеке, который борется за жизнь. Зато, по его мнению, в Украине это подали так, будто речь идет о мертвом, и это кардинальная разница. Дуда считает, что это сделали в российских интересах.

В то же время он раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, который косвенно осудил Польшу за использование "зернового кризиса" против Украины. Польский лидер считает, что он "зашел слишком далеко" и "очень быстро за это заплатил репутационно" в международной среде.