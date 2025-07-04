Дуда зазначив, що для нього "незрозумілою була ситуація, коли українці не хотіли зрозуміти, що в нас дійсно була проблема з їхнім зерном", адже "Україна – справді житниця світу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Onet.

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Що сказав Дуда про ставлення українців до своєї заяви

Насамперед варто зазначити, що 19 вересня 2023 року на брифінгу для польських ЗМІ перед штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку Дуда заявив, що у справі постачання українського зерна країна "має трохи справу з потопельником".

Він додав, що Україна "хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших". А також наголосив, що Польща діятиме у своїх інтересах щодо "зернової кризи".

За словами польського президента, в Україні "зерновою кризою" скористалися антипольські кола, можливо, навіть російська агентура. На його думку, метою було посварити Польщу та Україну.

Саме тоді Дуда зробив свою резонансну заяву, в якій порівняв Україну з "потопельником". Він запевняє, що просто наголошував на необхідності Польщі захищати власні ринки й сільське господарство.

Але це було перекладено в Україні так, ніби я сказав, що Україна вже потопальник, тобто мертва. І це, звісно, одразу викликало протест. Хоча це повне перекручування того, що я насправді сказав. Це зовсім інший сенс,

– заявив Дуда.

Він також додав, що говорив про живу людину, яка бореться за життя. Натомість, на його думку, в Україні це подали так, ніби мова йде про мертву, і це кардинальна різниця. Дуда вважає, що це зробили в російських інтересах.

Водночас він розкритикував українського президента Володимира Зеленського, який непрямо засудив Польщу за використання "зернової кризи" проти України. Польський лідер вважає, що він "зайшов надто далеко" та "дуже швидко за це заплатив репутаційно" в міжнародному середовищі.