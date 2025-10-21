Европейские союзники спешат укрепить позиции Украины перед предстоящими переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которые должны пройти в Будапеште.

Существует опасения относительно неудачного соглашения о прекращении огня, которое они могут заключить во время встречи. Это может ослабить всю Европу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Чего боятся в Европе?

По данным издания, европейские лидеры планируют согласовать трехсторонний пакет поддержки Украины для обеспечения максимально сильных позиций в будущих переговорах о возможном перемирии в Венгрии.

Согласно обнародованной информации, соответствующий пакет охватывает увеличение финансирования и наращивание поставок оружия Киеву, а также введение новых санкций против России. Также ЕС близок к важному соглашению.

Он приближается к принятию 19-го пакета санкций, которые ударят по "военному бюджету" Владимира Путина, и изъятию замороженных активов России, чтобы разблокировать около 140 миллиардов евро для Украины.

Союзники Киева вновь осознали свою актуальность после того, как Трамп в очередной раз изменил свою позицию, заявив, что готов заморозить конфликт на нынешних линиях фронта – менее чем через месяц после того, как он заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории,

Из-за изменения позиции Дональда Трампа предполагают, что он может заставить Владимира Зеленского уступить России территории, которые она требует, что может стать катастрофой не только для Украины, но и для Европы.

Ожидается, что президент Украины вскоре обратится в Европу, чтобы заручиться поддержкой. Некоторые будут лоббировать его участие во встрече Трампа и Путина и в любых переговорах по завершению войны.

Предполагают, что Трамп может стать на сторону Путина и давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, что грозит уступками территорий. Их опасения усилил недавний разговор Трампа с Путиным.

В то же время европейские дипломаты сомневаются относительно намерений Владимира Путина начать мирные переговоры. Многие рассматривают его предложение встречи с Трампом как очередную попытку затянуть время.

Что известно о предстоящем саммите Трампа и Путина?