В Германии объявили имена первых министров в новом правительстве: есть ли среди них сторонники Украины
- В Германии партия ХДС объявила имена министров нового правительства под руководством Фридриха Мерца, который может стать новым канцлером.
- Среди кандидатов есть Иоганн Вадефуль, который поддерживает предоставление Украине военной помощи.
В Германии партия Христианско-демократический союз объявила имена министров в новом правительстве Фридриха Мерца, который, как ожидается, станет новым канцлером. Среди кандидатов в новое правительство есть и сторонники Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Кто может стать новыми министрами Германии
Партия ХДС объявила имена министров, которые могут получить должности в новом правительстве. Известно, что в новом правительстве партия будущего канцлера Фридриха Мерци получит 7 из 17 министерских портфелей.
Так, пока известны следующие кандидаты на должности:
- Иоганн Вадефуль – министр иностранных дел,
- Катерина Райхе – министр экономики министр экономики,
- Патрик Шнайдер – министр транспорта,
- Карстен Вильдбергер – министр по цифровизации и модернизации (новое министерство в правительстве Германии),
- Нина Варкен – министр здравоохранения,
- Карин Приен – министерство образования и семьи,
- Торстен Фрай – министр канцлера.
Следует заметить, что Вадефуль – поддерживает предоставление Украине военной помощи. Также он за свою политическую карьеру уже выстроил прочные отношения с партнерами в ЕС и НАТО.
Кроме того, в СМИ также сообщают, что Вольфрам Веймер, известный немецкий журналист, будет руководить культурными и медийными делами, Кристиане Шендерляйн возглавит министерство спорта и волонтерской политики, Серап Гюлер будет заниматься вопросами международного сотрудничества, а Гюнтер Крихбаум займет должность министра по европейским делам.
Заметим, что Фридириха Мерца должны избрать новым канцлером 6 мая. Он должен получить поддержку законодателей нижней палаты парламента, после чего его и новых должностных лиц будет проведено к присяге.