Правительство Мадьяра признало Россию угрозой для Венгрии

Правительство Венгрии опубликовало инструкции для своей делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В документе говорится, что Россия представляет угрозу для безопасности всей Европы.

В приложении к резолюции было указано, что делегация должна отстаивать национальные интересы страны. Об этом сообщило Венгерское телеграфное агентство.

Что говорят в Будапеште?

В Нью-Йорке 8 сентября начнется 81 сессия Генассамблеи ООН. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подписал документ, в котором указывается позиция Будапешта.

В нем говорится, что Венгрия осуждает российскую военную агрессию, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Будапешт призывает к переговорам по поводу устойчивого мира и гарантиям безопасности.

Правительство Венгрии подчеркнуло, что поведение России представляет угрозу для страны, Европы и мирового порядка. Также российские действия ставят под угрозу венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье.

Напомним, что 13 августа, Петер Мадьяр подверг сомнению российско-венгерское соглашение, которое было заключено его предшественником Виктором Орбаном. Согласно документу, компания "Росатом" должна была увеличить мощности атомной энергетики Венгрии. Правительство Мадьяра производит полный пересмотр проекта.