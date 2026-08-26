У додатку до резолюції написали, що делегація має просувати національні інтереси країни. Про це повідомило угорська телеграфна агенція.

Що кажуть в Будапшті?

У Нью-Йорку 8 вересня розпочнеться 81-а сесія Генасамблеї ООН. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав документ, у якому зазначається позиція Будапешта.

У ньому йдеться про те, що Угорщина засуджує російську військову агресію, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Будапешт закликає до переговорів щодо сталого миру та гарантій безпеки.

Уряд Угорщини наголосив що поведінка Росії становить загрозу для країни, Європи та світового порядку. Також російські дії ставлять під загрозу угорську меншину, яка проживає на Закарпатті.