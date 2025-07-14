Логично, – Рютте об инициативе Трампа, что Европа должна платить за оружие для Украины

Дональд Трамп и Марк Рютте 14 июля провели встречу в Овальном кабинете. Президент США предложил предоставить оружие Украине, за которое заплатит Европа.

Генсек НАТО поддержал эту инициативу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генсека НАТО.

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Рютте высказался об инициативе Трампа по закупке оружия для Украины

Во время встречи с президентом США генеральный секретарь отметил, что Трамп хочет, чтобы Украина имела то, в чем нуждается. В то же время заплатить за это оружие должны европейцы.

Это вполне логично,

– подчеркнул Рютте.

Между тем Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты делали паузу в поставках военной помощи Украине. По его словам, это было необходимо, чтобы оценить, сколько оружия осталось на складах в США.

Также президент США сообщил, что страна уже потратила 350 миллиардов долларов на войну в Украине, поэтому хотят, чтобы она завершилась.