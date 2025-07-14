Логично, – Рютте об инициативе Трампа, что Европа должна платить за оружие для Украины
- Дональд Трамп предложил, чтобы США предоставили оружие Украине, но платила за него Европа.
Генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативу и назвал ее логичной.
Дональд Трамп и Марк Рютте 14 июля провели встречу в Овальном кабинете. Президент США предложил предоставить оружие Украине, за которое заплатит Европа.
Генсек НАТО поддержал эту инициативу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генсека НАТО.
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Рютте высказался об инициативе Трампа по закупке оружия для Украины
Во время встречи с президентом США генеральный секретарь отметил, что Трамп хочет, чтобы Украина имела то, в чем нуждается. В то же время заплатить за это оружие должны европейцы.
Это вполне логично,
– подчеркнул Рютте.
Между тем Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты делали паузу в поставках военной помощи Украине. По его словам, это было необходимо, чтобы оценить, сколько оружия осталось на складах в США.
Также президент США сообщил, что страна уже потратила 350 миллиардов долларов на войну в Украине, поэтому хотят, чтобы она завершилась.