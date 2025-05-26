The Hill назвало самых вероятных преемников Трампа в 2028 году

Президент США Дональд Трамп говорит, что рано пока думать о преемнике от республиканцев на выборах в 2028 году. Впрочем, он предполагает, что возможными претендентами являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Издание The Hill назвало лица семи самых вероятных преемников Трампа в 2028 году, передает 24 Канал. Среди них, кроме вышеупомянутых, оказались Дональд Трамп-младший, Рон ДеСантис, Гленн Янгкин, Кристи Ноэм, Брайан Кэмп.

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Кто может стать преемником Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Как напоминают в издании, разговоры о нем как о преемнике Дональда Трампа продолжаются с момента, когда последний объявил его своим вице-президентом на выборах в 2024 году. Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но прямой поддержки не было.

"Бывший критик Трампа, который превратился в его сторонника, уже был ведущим проводником экономического популизма и международного изоляционизма Трампа, и он использовал трибуну как мегафон для продвижения повестки дня Трампа "Америка превыше всего", – говорится в статье.

Госсекретарь США Марко Рубио

The Hill пишет, что действующий президент увеличил влияние Рубио в своей новой администрации, недавно сделав его единственным человеком, кроме Генри Киссинджера, который одновременно занимал должность госсекретаря и советника по нацбезопасности. Но в MAGA считают Рубио недостаточно преданным делу.

Известно, что критики до сих пор припоминают ему прошлое соперничество с Трампом. Трамп и Рубио баллотировались друг против друга на праймериз Республиканской партии в 2016 году и горячо критиковали друг друга. Впрочем, как отмечают, с тех пор их отношения значительно изменились.

Марко Рубио поддержал Дональда Трампа, а не губернатора Флориды Рона ДеСантиса прямо перед кокусами в Айове, что стало ключевым шагом на его пути к кабинету министров.

Дональд Трамп-младший

На прошлой неделе старший сын Трампа во время выступления на Катарском экономическом форуме взбудоражил предположения, что может иметь президентские амбиции. Впоследствии Дональд Трамп-младший заявил, что не рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2028 году.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Согласно обнародованной информации, праймериз Республиканской партии между Трампом и ДеСантисом стали неприятными и личными, но президент быстро простил своего бывшего соперника после того, как губернатор Флориды снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Несмотря на то, что некоторые республиканцы рассматривают губернатора Флориды как потенциального президента, праймериз 2024 года все еще является значительным препятствием, если он хочет получить поддержку Трампа. Впрочем, они оба предприняли шаги для укрепления своих отношений.

Отмечается, что ДеСантис сделал активные шаги для приведения штата в соответствие с иммиграционными приоритетами Трампа.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин

Гленн Янгкин считался тем, кто предложил республиканцам план победы в штатах, поддерживающих синих, после выборов 2021 года, деликатно держа Трампа на расстоянии во время своей предвыборной кампании.

Он отказался от участия в президентских выборах в 2024 году после того, как пофлиртовал с этой идеей, избегая попадания под прицел Трампа. Но он может баллотироваться в 2028 году. Сейчас же находится в должности губернатора Вирджинии с ограниченным сроком полномочий.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм

Кристи Ноэм, бывший губернатор Южной Дакоты, была одной из самых ярых защитниц Трампа, также рассматривалась как потенциальный кандидат на прошлых президентских выборах. Трамп назначил ее на должность главы Министерства внутренней безопасности.

Она защищала подход администрации Трампа к делу Килмара Абрего Гарсиа, которого ошибочно депортировали в Сальвадор, и пыталась запретить Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп

Недавно, в мае, Кэмп намекнул, что он может положить глаз на Белый дом в 2028 году после того, как отказался баллотироваться в Сенат в следующем году. Он не голосовал за Трампа на праймериз, заявив, что "гонка уже закончилась, когда состоялись праймериз". Из-за этого Трамп обругал Кемпа.

Несмотря на этот конфликт, им удалось наладить отношения перед выборами, выражая друг другу слова поддержки в эфире Fox News и в Truth Social. Также Кэмп принял участие в сборе средств для Трампа.