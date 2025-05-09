Сообщает 24 Канал со ссылкой на Semafor.

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Кого рассматривают преемником Трампа

В издании отмечают, между Вэнсом и Рубио сложились теплые и конструктивные отношения. Источники, приближенные к Вэнсу, заявляют, что оба политика пока не рассматривают возможность соперничества друг с другом на праймериз.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что видит в Вэнсе потенциального будущего президента после завершения собственной политической карьеры. В то же время он также высоко оценил Марко Рубио, назвав его "отличным" политиком.

Несмотря на то, что до следующих выборов остается три года, внутри Республиканской партии уже начали формировать новую политическую конфигурацию.

Напомним, что ранее Трамп намекал на то, что хочет баллотироваться на третий срок. Интересным выглядит тот факт, что Конституция США запрещает одному человеку занимать должность президента более чем 2 раза.