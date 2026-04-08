У Ирана не будет ядерного оружия: Хегсет назвал еще одно условие прекращения огня
Из Ирана будет вывезен любой ядерный материал, который страна, по мнению США, "не должна иметь". Такие заявления прозвучали после соглашения Вашингтона и Тегерана о прекращении огня.
Об этом министр обороны США Пит Хегсет сообщил утром 8 апреля во время брифинга в Пентагоне, передает CNN.
Еще одно условие соглашения США и Ирана
В США отметили, что в рамках мирного соглашения все ядерные материалы Ирана будут вывезены, однако в официальных сообщениях Тегерана это условие не упоминалось.
Согласно условиям, любой ядерный материал, который они... не должны иметь, будет изъят. Президент четко заявил с самого начала – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Другие президенты это говорили. Президент Трамп это сделал,
– добавил Хегсет.
CNN отметило, что комментарии Хегсета прозвучали после заявления Дональда Трампа о сотрудничестве США и Ирана в "раскопке и вывозе" запасов урана. Речь идет о тех, которые были повреждены во время американских ударов.
К слову, президент США отметил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Тегераном после установления так называемого режима тишины. Штаты якобы должны добыть и вывезти всю спрятанную ядерную "пыль" Ирана. Сейчас он якобы находится под очень тщательным спутниковым наблюдением Космических сил.
В то же время министр добавил, что Иран "передаст его (уран, – 24 Канал) нам добровольно".
Также он намекнул, что в случае отказа Тегерана США могут повторить бомбардировку ядерных объектов Ирана, как это произошло в июне прошлого года.
Мы это получим, мы это возьмем, мы это вынесем. Или если нам придется сделать что-то другое самостоятельно, как мы сделали с "Midnight Hammer" или что-то подобное, мы оставляем за собой такую возможность,
– сказал он.
Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в комментарии 24 Канала заметил, что Трамп действует решительно и может отдать приказ о массированных атаках по Ирану, впрочем, чтобы уничтожить такую большую страну как Иран, нужен не один месяц работы.
Какие еще условия предусмотрены в соглашении США и Ирана?
После жестких и эмоциональных угроз в сторону Ирана Дональд Трамп все же согласился на двухнедельное прекращение огня на Ближнем Востоке.
Взамен иранский режим обязался немедленно открыть Ормузский пролив.
Известно, что Иран направил США предложение, которое предусматривает 10 пунктов. В Вашингтоне его считают "основой для переговоров". В то же время власти Ирана и Израиля якобы также согласились с договоренностями.