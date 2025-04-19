Едем в Лондон, чтобы зафиксировать это: Келлог анонсировал встречу для прекращения огня в Украине
- Администрация президента США продолжает переговоры по завершению войны в Украине, в частности, планируется встреча в Лондоне на следующей неделе для фиксации возможного скорого окончания войны.
- Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул необходимость четкой формулировки условий договора между Украиной и Россией для достижения прекращения огня.
Администрация президента США продолжает переговоры для завершения войны в Украине. Уже на следующей неделе в Лондоне могут зафиксировать решение о прекращении боевых действий.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога в интервью Fox News.
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Представители США едут в Лондон для переговоров
Соединенные Штаты, Украина и Европа обсудили на встрече в Лондоне вопрос перехода к перемирию и построения устойчивого мира. На следующей неделе эти переговоры могут продолжить в Лондоне. Ведь в США есть планы по прекращения огня через несколько недель.
Кит Келлог отметил, что на встрече в Лондоне стороны должны зафиксировать возможное быстрое окончание войны в Украине.
Именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически зафиксировать это. И я думаю, что перед нами открываются огромные возможности,
– сказал спецпосланник Дональда Трампа.
Дальнейшие шаги можно будет определить после того, как выяснятся позиции сторон. Для этого с Украиной и Россией будут продолжаться разговоры.
Напомним, ранее Кит Келлог говорил, что действительно верит в скорейшее прекращение огня, если обе стороны конфликта пойдут на компромисс. По его словам, требования Украины и России необходимо четко сформировать в договорных условиях.