Должны быть готовы ко дню X, – Писториус о прекращении огня в Украине

Немецкий министр обороны призвал подготовиться к возможному прекращению огня. Борис Писториус заявил, что хотя Россия в очередной раз продемонстрировала, что пока не заинтересована в прекращении войны, необходимо думать не только о сегодняшнем дне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Писториус о перемирии

Соответствующее заявление Борис Писториус сделал в Риме на встрече 5 стран, которые поддерживают Украину.

Мы должны быть готовы ко дню X, когда прекращение огня станет реальностью,

– подчеркнул глава Минобороны Германии.

Также отметил, что перемирие не обеспечит бесконечного времени на переговоры о длительном мире. Поэтому европейцы должны быть готовы к переговорам.

Писториус также отметил, что украинская армия на этом этапе требует не только обновления и материального оснащения. Подчеркнул, что необходимо также знать, как контролировать прекращение огня и кто мог бы взять на себя ответственность за него.

Обратите внимание! В МИД заявили, что Украина готова к любому сроку прекращения огня, – 30, 60 или 90 дней.