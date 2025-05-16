Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF.

Дивіться також "Хоче обстрілювати Україну і надалі": Пісторіус не вірить, що Путін припинить вогонь

Пісторіус про перемир'я

Відповідну заяву Борис Пісторіус зробив у Римі на зустрічі 5 країн, які підтримують Україну.

Ми повинні бути готові до дня X, коли припинення вогню стане реальністю,

– наголосив глава Міноборони Німеччини.

Також зазначив, що перемир'я не забезпечить нескінченного часу на переговори про тривалий мир. Тож європейці повинні бути готові до переговорів.

Пісторіус також зазначив, що українська армія на цьому етапі потребує не тільки оновлення та матеріального оснащення. Підкреслив, що необхідно також знати, як контролювати припинення вогню і хто міг би взяти на себе відповідальність за нього.

Зверніть увагу! У МЗС заявили, що Україна готова до будь-якого терміну припинення вогню, – 30, 60 або 90 днів.