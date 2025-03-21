В Госдепе заявили, что Украина и Россия находятся "на расстоянии шага" от прекращения огня

Украина и Россия могут достичь полного прекращения огня. В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что страны "находятся на расстоянии шага" от такого решения после трех лет полномасштабной войны.

Такое мнение высказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что говорят в Госдепе о прекращении огня

По словам Брюс, после достижения режима прекращения огня можно начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев. Тогда речь пойдет о прочном мире, на который смогут положиться "люди Украины, России и весь мир". По ее мнению, именно этому способствовала Америка и продолжает это делать ежедневно.

В издании отмечают, что с момента возвращения на пост президента США Дональда Трампа его администрация взялась закончить российско-украинскую войну. Пресс-секретарь Госдепа считает, что раньше страны "никогда не были ближе к миру".

Заметим, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня. Тогда как Россия выдвинула условия, усложняющие его реализацию. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Кремль может отказаться от перемирия и продолжать манипулировать.