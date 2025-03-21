Таку думку висловила речниця Держдепу США Теммі Брюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що кажуть у Держдепі про припинення вогню

За словами Брюс, після досягнення режиму припинення вогню можна почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців. Тоді мова йтиме про міцний мир, на який зможуть покластися "люди України, Росії та весь світ". На її думку, саме цьому сприяла Америка і продовжує це робити щодня.

У виданні зазначають, що від моменту повернення на посаду президента США Дональда Трампа його адміністрація взялася закінчити російсько-українську війну. Речниця Держдепу вважає, що раніше країни "ніколи не були ближче до миру".

Зауважимо, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я та припинення вогню. Тоді як Росія висунула умови, що ускладнюють його реалізацію. Український президент Володимир Зеленський вважає, що Кремль може відмовитися від перемир'я та продовжуватиме маніпулювати.