Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Теммі Брюс.

Дивіться також "30-денне перемир'я": що відомо про домовленості США з Україною та Росією

Хто поїде на нову зустріч в Саудівській Аравії

Найближчими днями, ймовірно, у неділю, 23 березня, у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд переговорів між США та Росією. Раніше Стів Віткофф повідомив, що на зустріч знову вирушать держсекретар США Марко Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц.

Однак у Держдепі спростували цю інформацію. Брюс повідомила, що на переговори відправлять вище керівництво, а "технічну групу".

Це будуть високопоставлені співробітники. Це все, що я можу сказати. Тобто це не буде вище керівництво, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами. І, звичайно, важливий термін проведення. Це відбудеться найближчими днями... Думаю, ми скоро побачимо якісь результати,

– повідомила спікер Держдепу.

У США додали, що наразі формат зустрічі обговорюється. Очікується, що під час нової зустрічі у Саудівській Аравії буде технічно опрацьовано й оформлено домовленості, яких було досягнуто під час переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна.

Раніше в Офісі Президента заявили, що Україна не братиме участі в запланованих переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії, організованих як двосторонні.