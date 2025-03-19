Ці переговори очікуються як двосторонні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, яку цитує The Guardian.

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Україна не братиме участі у переговорах США та Росії

За словами Подоляка, ці переговори організовані як двосторонні між Вашингтоном і Москвою, тож Україна наразі не розглядає можливість своєї участі.

Водночас він наголосив, що ситуація може змінитися після телефонної розмови президента США Трампа з Зеленським. Лише тоді стане зрозуміло, коли та в якому форматі можуть відбутися подальші перемовини за участю Києва.

Головне – усвідомити, як Трамп бачить результати своєї бесіди з Путіним, і зробити відповідні висновки. Президент (Зеленський – 24 Канал) хоче повністю зрозуміти її зміст від Трампа,

– зазначив Подоляк.

Згадуючи їхню попередню зустріч у Білому домі, яка пройшла досить напружено, радник наголосив, що між сторонами накопичилося чимало суперечностей.

За його словами, частина цих розбіжностей була винесена на переговори між США та Україною в Саудівській Аравії, що сприяло налагодженню як офіційних, так і неофіційних каналів комунікації.