Эти переговоры ожидаются как двусторонние. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, которое цитирует The Guardian.

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Украина не будет участвовать в переговорах США и России

По словам Подоляка, эти переговоры организованы как двусторонние между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не рассматривает возможность своего участия.

В то же время он отметил, что ситуация может измениться после телефонного разговора президента США Трампа с Зеленским. Только тогда станет понятно, когда и в каком формате могут состояться дальнейшие переговоры с участием Киева.

Главное – осознать, как Трамп видит результаты своей беседы с Путиным, и сделать соответствующие выводы. Президент (Зеленский – 24 Канал) хочет полностью понять ее содержание от Трампа,

– отметил Подоляк.

Вспоминая их предыдущую встречу в Белом доме, которая прошла достаточно напряженно, советник отметил, что между сторонами накопилось немало противоречий.

По его словам, часть этих разногласий была вынесена на переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии, что способствовало налаживанию как официальных, так и неофициальных каналов коммуникации.