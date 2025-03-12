Пока с Россией было легче, чем с Украиной, – Трамп ожидает согласия Путина на прекращение огня

Украина во время переговоров в Саудовской Аравии согласилась на предложение США прекратить огонь. Теперь Дональд Трамп ожидает соответствующего шага от России.

По его словам, до этого момента "с Россией было легче, чем с Украиной". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RSBN.

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Мы надеемся достичь согласия России, – Трамп

Трамп 11 марта принял участие в ежеквартальном деловом круглом столе в Вашингтоне. Там представители американского бизнеса поздравили его с успехом на переговорах с Украиной по прекращению огня.

"Прежде всего, поздравляю с прекращением огня между Украиной и Россией сегодня. Это было очень важно, как вы знаете", – сказали президенту США.

На это он ответил, что теперь нужно также добиться согласия на прекращение огня от России.

Причем Трамп заявил, что с Москвой ему до сих пор легче было достигать договоренностей.

Мы надеемся получить согласие и России. Я говорил, что с Россией до сих пор было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя так не должно быть, но так оно и есть, и мы надеемся достичь согласия России. Но мы уже имеем согласие на полноценное прекращение огня со стороны Украины. Это хорошо,

– сказал Трамп.

К слову, он также анонсировал, что США и Россия встретятся "сегодня или завтра", чтобы обсудить, собственно, прекращение огня в Украине.