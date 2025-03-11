Дональд Трамп выразил надежду, что Путин согласится на 30-дневное перемирие, на которое уже дала согласие Украина. Между диктатором и американским лидером состоится личный разговор. Предварительно, это произойдет в пятницу, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

В комментарии для пропагандистских СМИ пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что "Россия не исключает контактов с представителями США в течение ближайших нескольких дней".

Между тем глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Кремлю нужен долгосрочный устойчивый мир, а "не прекращение огня, которое позволит Украине снова и снова вооружаться".

Напомним, что 11 марта в Джидде состоялась встреча украинской и американской делегаций. Во время переговоров Киев предложил частичное перемирие, то есть прекращение огня только в воздухе и море. Впрочем, согласился на американское предложение о полном прекращении огня на месяц.

К слову, США возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведданными.