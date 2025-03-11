Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, передает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

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Что сказал Трамп

Комментируя журналистам результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, американский президент сказал, что ждет от Путина согласия на прекращение огня.

Украина согласилась на прекращение огня. Надеюсь, и президент Путин согласится с этим. Мы хотим закончить эту войну,

– сказал политик.

"Позже сегодня и завтра мы собираемся встретиться с Россией", – добавил он.

Также Трамп уточнил, что будет говорить с Путиным лично. По его мнению, прекращение огня составляет 75 процентов пути к окончательному миру.

Напомним, что по итогам встречи в Джидде Украина согласилась на предложение США о полном перемирии на 30 дней.