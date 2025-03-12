Прекращение огня в Украине возможно уже через несколько дней, если Россия согласится, – Рубио

Госсекретарь США выразил надежду, что прекращение огня в Украине возможно достичь уже через несколько дней. Однако сначала на это должна согласиться Россия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Когда в Украине возможно прекращение огня

Рубио надеется, что прекращение огня между Россией и Украиной может наступить уже через несколько дней, если на это согласится российское руководство.

Он также рассказал, что планирует сосредоточить внимание дипломатов стран "Большой семерки" на прекращении войны во время встречи на этой неделе в Канаде.

Вот каким мы хотим видеть мир через несколько дней: ни одна из сторон не ведет обстрелов – ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, никакой артиллерии. Стрельба прекращается, боевые действия останавливаются, и начинается диалог,

– заявил Рубио журналистам во время дозаправки в Ирландии по дороге из Саудовской Аравии в Канаду.

В то же время относительно гарантий безопасности для Украины, которые могли бы предотвратить будущие нападения со стороны России, Рубио заявил, что этот вопрос будет частью мирных переговоров.

"Невозможно достичь длительного мира без составляющей сдерживания", – отметил он.

Рубио добавил, что любое соглашение о добыче полезных ископаемых между США и Украиной поможет укрепить экономику Украины, но не является средством сдерживания России.

Какую роль в мирном урегулировании будет играть Европа

Кроме того, госсекретарь США заявил, что страны Европы должны играть ключевую роль в мирном урегулировании. По его словам, Россия, вероятно, захочет поднять вопрос отмены европейских санкций и размораживания своих активов во время любых переговоров.

"Я думаю, что если мы дойдем до переговоров с Россией, они обязательно поднимут вопрос санкций, которые были против них введены. Итак, этот вопрос также будет на повестке дня, наряду с замороженными активами и другими подобными вопросами", - отметил госсекретарь США.

Напомним, что Рубио вместе с советником Белого дома по национальной безопасности Майклом Волцом во вторник, 11 марта, провел переговоры с украинской делегацией в Джидде. После этой встречи Украина согласилась на 30-дневное перемирие по инициативе США.