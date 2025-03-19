Не только энергетика: Виткофф заверил, что прекращение ударов должно касаться всей инфраструктуры

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, которому поручили переговоры с Россией, сообщил, что прекращение ударов должно касаться не только энергетики.

Временное перемирие должно предусматривать полное прекращение атак на всю инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Как объяснил это Уиткофф

По мнению американского чиновника, прекращение ударов должно стать частью 30-дневного перемирия. По его словам, пауза в атаках предусмотрена не только в отношении объектов критической инфраструктуры.

Это энергетика и инфраструктура в целом. И это то, что они обсуждают уже, видимо, более двух лет. И я считаю, что есть определенные прорывы. Я бы похвалил президента Путина за все, что он сделал сегодня,

– заявил он.

Уиткофф похвалил Дональда Трампа и Владимира Путина за стремление получить прочный и длительный мир, важный для обеих сторон. Спецпредставитель также назвал президента США "прирожденным лидером".

Напомним, что накануне Путин поддержал отказ от ударов по энергетике на 30 дней и якобы дал соответствующий приказ военным. Однако диктатор продолжает настаивать на "недоговороспособности" Киева.