Тимчасове перемир'я повинне передбачати повне припинення атак на всю інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Як пояснив це Віткофф

На думку американського посадовця, припинення ударів має стати частиною 30-денного перемир'я. За його словами, пауза в атаках передбачена не лише щодо об'єктів критичної інфраструктури.

Це енергетика та інфраструктура загалом. І це те, що вони обговорюють вже, мабуть, понад два роки. І я вважаю, що є певні прориви. Я б похвалив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні,

– заявив він.

Віткофф похвалив Дональда Трампа та Владіміра Путіна за прагнення отримати міцний та тривалий мир, важливий для обох сторін. Спецпредставник також назвав президента США "природженим лідером".

Нагадаємо, що напередодні Путін підтримав відмову від ударів по енергетиці на 30 днів і нібито дав відповідний наказ військовим. Проте диктатор продовжує наполягати на "недоговороздатності" Києва.