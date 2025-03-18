Глава держави каже, що Путін намагатиметься створити всілякі перешкоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Що Зеленський заявив про припинення вогню

Президент каже, що американський лідер Дональд Трамп обговорив з російською стороною припинення обстрілів української критичної інфраструктури. На його думку, такими кроками питання припинення вогню "може просуватися вперед.

Що стосується волі політичної Путіна, тривога – відповідь вам,

– зазначає Зеленський.

Він додає, що Кремль не хоче завершення війни, адже продовжує обстрілювати Україну. Лише з 11 березня Росія запустила 1342 КАБи, 8 ракет та 580 "Шахедів", а також 44 "Ланцети" та здійснила 250 інших ударів.