Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Правительство Армении официально подало в отставку после начала работы вновь избранного Национального собрания страны. Премьер-министр Никол Пашинян подписал заявление об отставке правительства и направил его президенту Армении.

Об этом Пашинян сообщил в своих социальных сетях.

Что известно об отставке правительства Армении?

Причиной такого решения является не политический кризис или досрочная смена власти, а конституционная процедура после начала работы новоизбранного парламента. Согласно статье 158 Конституции Армении, в день первого заседания новоизбранного Национального собрания правительство обязано сложить полномочия.

Никол Пашинян пояснил, что члены правительства, подавшего в отставку, не прекращают исполнять свои функции. Они продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.

После вступления в должность вновь избранного Национального собрания президент Армении должен без промедления назначить премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством. В дальнейшем новый глава правительства должен сформировать состав Кабинета министров в соответствии с установленной процедурой.

После завершения конституционной процедуры новое правительство должно продолжить работу над внутренней политикой страны, экономическими вопросами и вызовами в сфере безопасности, которые остаются ключевыми для Армении.

Напомним, Никол Пашинян возглавил правительство Армении в 2018 году после "бархатной революции", когда многотысячные протесты привели к отставке многолетнего премьера Сержа Саргсяна и приходу к власти оппозиционного движения. За время его правления правительство заявляло о курсе на демократические реформы, борьбу с коррупцией, укрепление независимости судебной системы и модернизацию государственного управления.

Армения при Пашиняне столкнулась с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия – войной с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году, которая завершилась поражением армянских сил и потерей контроля над значительной частью территорий.

После войны Пашинян столкнулся с масштабным политическим кризисом внутри страны, а оппозиция обвиняла его в неудачном управлении конфликтом и требовала отставки. В то же время премьер заявлял, что его правительство было вынуждено принимать сложные решения для сохранения государственности и безопасности Армении.

В 2023 году после новой эскалации Азербайджан установил контроль над всем Нагорным Карабахом, что привело к выезду большей части армянского населения региона в Армению и стало одним из самых серьезных вызовов для правительства Пашиняна.

В последние годы Пашинян начал пересматривать внешнюю политику страны, постепенно дистанцируясь от традиционной зависимости от России и расширяя сотрудничество с Западом, в частности с Европейским союзом и США. Его правительство также заявляло о стремлении заключить мирный договор с Азербайджаном и нормализовать отношения с соседями, хотя этот процесс сопровождается сложными переговорами по вопросам границ и безопасности.