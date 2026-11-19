Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые с начала полномасштабной войны в Украине провела беседу с диктатором Владимиром Путиным. Это произошло на саммите АТЭС в Китае.

Об этом сообщает японское издание Yomiuri Shimbun, передает 24 Канал.

Что известно о встрече Такаичи и Путина?

Двусторонняя встреча состоялась на приветственном ужине 18 ноября и длилась около 30 минут. Известно, что Такаичи призвала диктатора освободить журналиста издания Hokkaido Shimbun Юки Имаи. В октябре его задержала ФСБ и обвинила в "шпионаже".

Также они обсудили ситуацию с подразделением Japan Tobacco. Недавно российские власти передали его под контроль российской компании.

В итоге они договорились поддерживать контакты на различных уровнях. Ранее, 30 октября, свою первую встречу с начала полномасштабной войны также провели министры иностранных дел Японии и России.