Премьер-министр Японии впервые с 2022 года встретилась с Путиным / Фото: Getty Images
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые с начала полномасштабной войны в Украине провела беседу с диктатором Владимиром Путиным. Это произошло на саммите АТЭС в Китае.
Об этом сообщает японское издание Yomiuri Shimbun, передает 24 Канал.
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Что известно о встрече Такаичи и Путина?
Двусторонняя встреча состоялась на приветственном ужине 18 ноября и длилась около 30 минут. Известно, что Такаичи призвала диктатора освободить журналиста издания Hokkaido Shimbun Юки Имаи. В октябре его задержала ФСБ и обвинила в "шпионаже".
Также они обсудили ситуацию с подразделением Japan Tobacco. Недавно российские власти передали его под контроль российской компании.
В итоге они договорились поддерживать контакты на различных уровнях. Ранее, 30 октября, свою первую встречу с начала полномасштабной войны также провели министры иностранных дел Японии и России.
Напомним, 17 ноября военные Японии и Южной Кореи подняли в воздух свои самолеты из-за приближения российских самолетов. Вероятно, эти самолеты пересекли воздушное пространство страны вблизи префектуры Фукуока. В Японии передали ноту протеста с требованием прекратить такие действия.
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