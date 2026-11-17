Как сообщает Japan Times, Силы воздушной обороны Японии предупредили российские военные самолеты и приняли дополнительные меры реагирования.

Adv

популярные видео

Реакция Токио

После предупреждения российские самолеты прошли через Цусимский пролив, пролетели между тайваньским побережьем и островом Йонагуни и направились в западную часть моря.

Токио отреагировало на нарушение границы также на дипломатическом уровне.

Нарушение территориального воздушного пространства Японии российскими самолетами является не только серьезным нарушением суверенитета Японии, но и угрозой нашей безопасности. Это абсолютно неприемлемо– заявил главный пресс-секретарь и секретарь правительства Минору Кихара.

Он подчеркнул, что японская сторона передала Москве ноту протеста с требованием не повторять подобных действий.

Отмечается, что Россия не впервые направляет свою авиацию к границе с Японией, вероятно, проверяя скорость реагирования сил обороны.

Действия Сеула

Со своей стороны Yonhap сообщило о превентивных действиях южнокорейских военных. Командование зафиксировало приближение самолетов агрессора заранее, поэтому направило истребители в небо.

Реклама

В Сеуле уточнили, что воздушное пространство Южной Кореи не было нарушено, а российские самолеты впоследствии покинули эту зону.

Инцидент произошел перед запланированной трехсторонней встрече диктатора России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Эти переговоры должны состояться 18 – 19 ноября в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.