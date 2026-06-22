Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

В понедельник, 22 июня, лидер Великобритании Кир Стармер объявил о своём намерении уйти с поста премьер-министра страны и лидера Лейбористской партии.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на его заявления.

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Что известно об отставке Стармера?

Политик отметил, что уже проинформировал короля о своем решении, а также обратился в Национальный исполнительный комитет партии с просьбой определить график выборов нового лидера.

В BBC отмечают, что разговор между королем и премьером состоялся по телефону. В момент звонка король находился в Хайгроуве – своем имении в графстве Глостершир.

Представление кандидатов планируют открыть 9 июля, а завершится оно уже к летним парламентским каникулам – 16 июля. По словам Стармера, это должно обеспечить избрание нового руководителя лейбористов к моменту возвращения парламента в сентябре.

Стармер также заявил, что после того, как покинет "высший пост в стране", планирует больше времени уделять личной жизни - роли мужа для своей жены Вик, которую он назвал своей опорой, и отца для детей, которых назвал своим величайшим сокровищем.

Во время речи он эмоционально поблагодарил семью и обнял жену перед возвращением в резиденцию на Даунинг-стрит. Отдельно он подчеркнул, что сделает все для упорядоченной передачи власти и поддержит своего преемника. По его словам, новый лидер получит страну, которая стала сильнее и справедливее двух лет назад.

Вместе с тем, Стармер поблагодарил коллег за шесть лет сотрудничества, а также работников правительства и государственной службы, назвав их "чрезвычайными".

Напомним, что буквально накануне, 21 июня, американский президент Дональд Трамп подверг критике Стармера за работу, отметив, что тот "очень плохо справился" с двумя ключевыми направлениями - миграционной политикой и энергетикой.

В то же время, политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, что внутри Лейбористской партии уже ищут замену Стармеру. Среди потенциальных претендентов он назвал Энди Бернема – популярного политика, известного, еще с 2014 года выражавшего поддержку Украине.