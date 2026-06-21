21 июня президент США опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил, что Стармер уйдет в отставку. На это обратил внимание канал Sky News.

Смотрите также: Трамп продемонстрировал свой новый самолёт и похвастался его баснословной стоимостью

Что сказал Трамп о возможной отставке Стармера?

Он (Стармер – 24 Канал) очень плохо справился с двумя чрезвычайно важными вопросами – иммиграцией и энергетикой,

– написал Трамп.

Он также призвал Великобританию начать добычу нефти в Северном море, а самому Стармеру пожелал успеха.

Стоит отметить, что заявление Трампа не соответствует позиции Даунинг-стрит, озвученной в течение выходных. Там заверили, что Стармер будет бороться с любой попыткой оспорить его лидерство.

Ранее Reuters сообщало, что Стармер может объявить о своей отставке уже 22 июня.

По данным СМИ, политик обсуждал возможную отставку с женой в загородной резиденции Чекерс.

Как пишет издание, положение премьера пошатнулось после того, как 19 июня его соперник Энди Бернем получил место в парламенте и смог официально бросить ему вызов. Более 100 депутатов-лейбористов уже публично призвали Стармера уйти в отставку или определить сроки своего ухода.

Как стало известно Sky News, министр иностранных дел Иветт Купер также заявила Киру Стармеру, что он должен покинуть свой пост. По информации телеканала, одна из самых влиятельных министров в правительстве Стармера передала премьеру это сообщение в частном порядке в минувшие выходные.