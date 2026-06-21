Об этом сообщили в Reuters.
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Уйдет ли Стармер в отставку?
СМИ сообщили, что Стармер обсуждал это решение со своей женой в загородной резиденции в Чекерсе. Некоторые высокопоставленные чиновники ожидают официального заявления об отставке уже на этой неделе.
В издании отметили, что позиция Стармера оказалась под угрозой после того, как 19 июня его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что дало ему возможность официально "бросить вызов премьеру".Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Стармер также заявил, что готов бороться с любыми попытками оспорить его руководство, и призвал Лейбористскую партию избегать внутренних противостояний.
Более 100 депутатов от партии Стармера публично выступили за его отставку или предложили график предстоящего ухода,
– отмечается в издании.
Кадровые перестановки в Минобороны Великобритании: заместитель Хили покидает пост
Заместитель министра обороны Великобритании Эл Карнс покинул пост одновременно с отставкой главы ведомства Джона Хили. Оба чиновника объяснили свои решения несогласием с подходами правительства к оборонным расходам.
В своём обращении к премьер-министру Карнс отметил, что предложенный правительством план инвестиций в оборону является недостаточно масштабным и не обеспечивает надлежащего финансирования для решения вызовов, стоящих перед Великобританией.
Карнс заявил, что во время работы в правительстве прилагал все усилия, чтобы донести свою позицию. В то же время, по его словам, на Даунинг-стрит его не услышали, поэтому он решил уйти с поста заместителя министра по вопросам вооруженных сил.