Об этом сообщили в Reuters.

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Уйдет ли Стармер в отставку?

СМИ сообщили, что Стармер обсуждал это решение со своей женой в загородной резиденции в Чекерсе. Некоторые высокопоставленные чиновники ожидают официального заявления об отставке уже на этой неделе.

В издании отметили, что позиция Стармера оказалась под угрозой после того, как 19 июня его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что дало ему возможность официально "бросить вызов премьеру".

Стармер также заявил, что готов бороться с любыми попытками оспорить его руководство, и призвал Лейбористскую партию избегать внутренних противостояний.

Более 100 депутатов от партии Стармера публично выступили за его отставку или предложили график предстоящего ухода,

– отмечается в издании.

Кадровые перестановки в Минобороны Великобритании: заместитель Хили покидает пост

Заместитель министра обороны Великобритании Эл Карнс покинул пост одновременно с отставкой главы ведомства Джона Хили. Оба чиновника объяснили свои решения несогласием с подходами правительства к оборонным расходам.

В своём обращении к премьер-министру Карнс отметил, что предложенный правительством план инвестиций в оборону является недостаточно масштабным и не обеспечивает надлежащего финансирования для решения вызовов, стоящих перед Великобританией.

Карнс заявил, что во время работы в правительстве прилагал все усилия, чтобы донести свою позицию. В то же время, по его словам, на Даунинг-стрит его не услышали, поэтому он решил уйти с поста заместителя министра по вопросам вооруженных сил.