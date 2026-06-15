Об этом сообщает Sky News.

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Что известно о суде над украинцем, которого обвиняют в поджоге дома Стармера?

Лондонский суд Олд-Бейли признал Романа Лавриновича виновным по двум пунктам обвинения в поджоге по неосторожности в связи с возможным риском для жизни. Его также вместе с 27-летним гражданином Румынии Станиславом Карпюком признали виновными в сговоре с целью повреждения имущества, связанного с премьер-министром Великобритании.

Дело рассматривали после серии инцидентов в мае 2025 года на севере Лондона. Тогда был подожжен автомобиль Toyota RAV4, ранее принадлежавший премьер-министру, а через несколько дней — два дома, в том числе жилье на севере города, где проживала невестка главы правительства.

В ходе судебного процесса стало известно, что обвиняемые действовали по указаниям русскоговорящего контакта в Telegram под псевдонимом "El Money". Судья Гарнем оставил подсудимых под стражей до оглашения приговора, которое запланировано на пятницу, 19 июня.

В то же время 35-летнего украинца Петра Починка суд оправдал по обвинению в сговоре с целью повреждения имущества, связанного с премьер-министром.

Напомним, пожар в одном из домов Кира Стармера произошел 12 мая 2025 года. Полиция подтвердила повреждение дверей, пострадавших нет.

Подозреваемого задержали на следующий день. При этом первый зафиксированный инцидент произошел 8 мая: пожарных вызвали на небольшое возгорание автомобиля на той же улице, где расположен дом премьер-министра в Кентиш-Тауне.