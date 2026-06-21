21 червня президент США опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, у якому заявив, що Стармер піде у відставку. На це звернули увагу Sky News.

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Що сказав Трамп про можливу відставку Стармера?

Він (Стармер – 24 Канал) дуже погано впорався з двома надзвичайно важливими питаннями – імміграцією та енергетикою,

– написав Трамп.

Він також закликав Британію відкрити видобуток нафти у Північному морі, а самому Стармеру побажав успіху.

Варто зауважити, заява Трампа не відповідає Даунінг-стріт, яку озвучували протягом вихідних. Там запевнили, що Стармер боротиметься з будь-якою спробою оскаржити його лідерство.

Раніше Reuters писали про те, що вже Стармер може оголосити про свою відставку вже 22 червня.

За даними ЗМІ, політик обговорював можливу відставку з дружиною в заміській резиденції Чекерс.

Як пише видання, становище прем'єра похитнулося після того, як 19 червня його суперник Енді Бернем отримав місце в парламенті та зміг офіційно кинути йому виклик. Понад 100 депутатів-лейбористів уже публічно закликали Стармера піти у відставку або визначити терміни свого відходу.

Як стало відомо Sky News, міністерка закордонних справ Іветт Купер також заявила Кіру Стармеру, що він має залишити посаду. За інформацією телеканалу, одна з найвпливовіших міністерок в уряді Стармера передала прем'єру це повідомлення приватно минулими вихідними.