Про це повідомили в Reuters.

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Що відомо про новий літак Трампа?

Президент США 19 червня вперше оглянув свій новий літак – модернізований Boeing 747. Подія проходила на об'єднаній авіабазі Ендрюс у Меріленді

Це вважається найрозкішнішим літаком у світі. Коли його будували, він був побудований на рівні, який, ймовірно, ніколи більше не буде,

– заявив Трамп.

Гігантський літак спершу відремонтували, а потім протестували в польотах і перефарбували у червоний, білий, синій та золотий кольори, які обрав Трамп. Дизайн Air Force One змінили вперше за декілька десятиліть.

Трамп заявив, що модернізація була необхідною, щоб не відставати від сучасніших літаків інших країн. Він зазначив, що новий Air Force One буде більш сучасним і розкішним.

У виданні повідомили, що деякі експерти оцінили, що модернізація може коштувати понад 1 мільярд доларів і водночас підвищити ризики для безпеки. Вони також наголосили, що для оновлення потрібні покращення захисту, зв'язку та протиракетної оборони.

Що ще відомо про новий літак?

Раніше голова ВПС Троя Майнка оцінював, що модернізація нового літака може коштувати близько 400 мільйонів доларів, тоді як деякі члени Конгресу прогнозували витрати понад 1 мільярд доларів.

До передачі літака юристи Білого дому та Міністерства юстиції надали висновок, що прийом такого подарунка не порушує американське законодавство. Згідно з планом, після завершення каденції президента літак може бути переданий до фонду президентської бібліотеки Трампа.

Раніше флот Air Force One налічував два літаки Boeing 747-200. Судна в експлуатації з 1990 року, тож їх заміну запланували ще у 2018 році, та постійно відкладали через перевищення бюджету.