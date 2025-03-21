Президент Чехии отреагировал на удар по Одессе во время его визита

Петр Павел в четверг посетил Одессу, на которую вечером Россия осуществила массированную атаку беспилотниками. Чешский президент отреагировал на удар по Одессе во время его визита.

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Петр Павел, чей визит в Одессу совпал с вражеской атакой, заявил, что такие действия подрывают доверие к переговорам.

Мы поехали за 20 минут до начала этих сильных взрывов. Очень сложно говорить о мире, когда параллельно наносятся удары по гражданской инфраструктуре,

– отметил он.