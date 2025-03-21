Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Чехії під час спільного брифінгу з президентом України в пʼятницю, 21 березня.

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Петр Павел розповів, що чеська делегація вчора залишила Одесу за 20 хвилин до початку масованої дронової атаки ворожих військ по місту.

"Ми поїхали з міста десь за 20 хвилин до початку сильних вибухів. Це було не з причини інциденту, ми були там на запланований період часу і це просто так співпало", – зазначив президент Чехії.

Він вказав, що такі дії російських окупантів підривають довіру до переговорів.

Але що я для себе виніс – треба бути дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних переговорів чи будь-яких перемовин про припинення вогню, і водночас запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Дуже важко працювати з такою стороною і нам треба звернути увагу на ці події, щоб продемонструвати, як росія підходить до переговорів,

– наголосив Петр Павел.