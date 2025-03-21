Вночі проти 21 березня Росія запустила 214 ударних БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Скільки вдалося збити
Під час атаки Росії на Україну вдалося збити 114 ударних безпілотних апарати. 81 дрон-імітатор – локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.
Росія атакувала із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,
– мовиться в повідомленні.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.
У Повітряних силах додали, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.