Вночі проти 21 березня Росія запустила 214 ударних БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки вдалося збити

Під час атаки Росії на Україну вдалося збити 114 ударних безпілотних апарати. 81 дрон-імітатор – локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.

Росія атакувала із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

У Повітряних силах додали, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.