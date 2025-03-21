Повітряна тривога у Києві вночі з 20 березня на 21 березня тривала протягом 2 годин 32 хвилин. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Що відомо про наслідки

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено силами протиповітряної оборони.

Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір,

– мовиться в повідомленні.

У Київській військовій міській адміністрації розповіли, що за попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.

Ворог масштабно атакував Одесу. Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу спалахнули пожежі, постраждали 3 підлітки, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.

Відключення світла зафіксовано в кількох районах міста, атака була спрямована на перевантаження систем ППО.