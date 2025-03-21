Воздушная тревога в Киеве ночью с 20 марта на 21 марта продолжалась в течение 2 часов 32 минут. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.
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Что известно о последствиях
На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БпЛА. 27 уничтожены силами противовоздушной обороны.
Остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство,
– говорится в сообщении.
В Киевской военной городской администрации рассказали, что по предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено.
Враг масштабно атаковал Одессу. В результате масштабной атаки дронов на Одессу вспыхнули пожары, пострадали 3 подростка, в частности в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия.
Отключение света зафиксировано в нескольких районах города, атака была направлена на перегрузку систем ПВО.