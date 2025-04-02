Москва уже сделала ставку: как Россия попытается использовать приговор Марин Ле Пен во Франции

Во Франции 31 марта объявили приговор по коррупционным схемам группы лиц во главе с лидером местных ультраправых Марин Ле Пен. Она получила 4 года, из которых 2 условно, а 2 проведет под домашним арестом. Ле Пен часто называют "подругой" Владимира Путина и не зря.

Россия потратит все силы своей пропаганды, чтобы "помочь" Ле Пен. Об этом 24 Каналу рассказал международный эксперт Андрей Шкиль, отметив, что Кремль даже сделал ставку не только на нее.

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Какими будут действия Кремля

Международный эксперт отметил, что возможности Москвы преувеличивать не стоит. Сейчас она будет максимально вмешиваться во внутренние дела Франции через свои коммуникативные средства – фейковые сайты для пропаганды на французском языке. Именно через такие сайты россияне будут призывать выходить на протесты против Эммануэля Макрона и усиливать давление против его власти.

Однако приведет ли это к желаемому результату? Еще стоит будет увидеть, ведь сейчас уровень доверия к Макрону чуть ли не до 35%. После его выступления перед нацией 5 марта, когда он назвал Россию угрозой для ЕС, показатели растут,

– отметил он.

Именно поэтому все попытки дестабилизировать Францию будут болезненными для самих французов. Более того, страна понимает, что радикальная политика США ее не защитит.

Интересно! Ле Пен заявила, что не будет просить помилования у Макрона. Несмотря на осуждение она планирует дальше оставаться в политике.

Между тем Ле Пен также осуждала российско-украинскую войну, но называла исламский терроризм "большей угрозой" для Франции, чем Россия. Теперь она будет максимально аккуратна со своими действиями и словами, чтобы не потерять действующую электоральную поддержку для выборов в 2027 году. Однако от пророссийского имиджа она не избавится от пророссийского имиджа.

Москва ставку уже сделала. Она делает ставку не на персоны, а на круг лиц, которые имеют власть возле Ле Пен, сюда входит и Жордан Барделла. Именно такие люди имеют "телефоны из Кремля", таких фамилий есть много,

– подчеркнул Шкиль.

К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны все чаще "нарушают демократические принципы в политических процессах". Так Кремль осудил приговор французского суда в отношении Ле Пен.