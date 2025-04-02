Росія витратить усі сили своєї пропаганди, щоб "допомогти" Ле Пен. Про це 24 Каналу розповів міжнародний експерт Андрій Шкіль, зауваживши, що Кремль навіть зробив ставку не лише на неї.

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Якими будуть дії Кремля

Міжнародний експерт зазначив, що можливості Москви перебільшувати не варто. Зараз вона буде максимально втручатись у внутрішні справи Франції через свої комунікативні засоби – фейкові сайти для пропаганди французькою мовою. Саме через такі сайти росіяни будуть закликати виходити на протести проти Еммануеля Макрона та посилювати тиск проти його влади.

Однак чи призведе це до бажаного результату? Ще варто буде побачити, адже зараз рівень довіри до Макрона ледь не до 35%. Після його виступу перед нацією 5 березня, коли він назвав Росію загрозою для ЄС, показники ростуть,

– зауважив він.

Саме тому усі спроби дестабілізувати Францію будуть болючими для самих французів. Ба більше, країна розуміє, що радикальна політика США її не захистить.

Цікаво! Ле Пен заявила, що не буде просити помилування у Макрона. Попри засудження вона планує далі залишатись у політиці.

Тим часом Ле Пен також засуджувала російсько-українську війну, але називала ісламський тероризм "більшою загрозою" для Франції, ніж Росія. Тепер вона буде максимальна акуратна зі своїми діями та словами, щоб не втратити чинну електоральну підтримку для виборів у 2027 році. Однак від проросійського іміджу вона не позбудеться.

Москва ставку вже зробила. Вона робить ставку не на персони, а на коло осіб, які мають владу біля Ле Пен, сюди входить і Жордан Барделла. Саме такі люди мають "телефони з Кремля", таких прізвищ є багато,

– наголосив Шкіль.

До слова, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські країни дедалі частіше "порушують демократичні принципи в політичних процесах". Так Кремль засудив вирок французького суду щодо Ле Пен.