Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Пєсков підкреслив, що хоча Росія не хоче втручатись у внутрішні справи Франції, спостереження за ситуацією в європейських столицях показують, як часто виходять за межі демократії.

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Кремль засудив вирок Ле Пен у Франції

Кремль звинуватив Європу в нібито ігноруванні демократичних стандартів у політичних справах.

Марін Ле Пен була засуджена до чотирьох років позбавлення волі, два з яких є "жорстким терміном". Її також позбавили права балотуватись на президентських виборах у 2027 році. Вона і її помічники були визнані винними у фіктивному працевлаштуванні та отриманні 2,9 мільйона євро незаконним шляхом через Європарламент.

На тлі вироку Ле Пен заявила, що лідер її партії Жордан Барделла міг би висунути свою кандидатуру на пост президента у 2027 році, що додало нових політичних інтриг навколо цієї справи.

До слова, Віктор Орбан підтримав Марін Ле Пен після її визнання винною у розкраданні коштів ЄС, заявивши "Я – Марін!".