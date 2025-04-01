Ле Пен також планує залишатися в політиці попри очевидні юридичні труднощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Ле Пен планує апеляцію

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку суд визнав винною у справі про розкрадання державних коштів, заявила, що не звертатиметься до президента Франції Емманюеля Макрона з проханням про помилування.

Ле Пен наголосила, що насамперед подасть апеляцію, зазначивши, що "помилування застосовується до остаточного рішення".

Вона зазначила, що "впевнена у здатності апеляційного суду проаналізувати цю справу з нейтральністю і дійти висновку, що насправді нам нема в чому собі дорікнути".

Ле Пен також додала, що обвинувальний вирок не означає "ні в якому вигляді, ні в якій формі" її відходу з політичного життя.

Нагадаємо, Марін Ле Пен засуджено до 4 років ув'язнення за розкрадання коштів, з них 2 роки умовно. Її звинуватили у привласненні 137 тисяч євро коштів, які вона отримувала під час роботи в Європейському парламенті в період з 2004 по 2017 рік. Окрім неї, вироки у розкраданні коштів отримали ще 29 осіб.